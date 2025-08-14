Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Les jeunes filles du bon pasteur ou les sacrées nanas

Margaux Eskenazi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La pièce retrace le parcours de plusieurs anciennes pensionnaires de la Congrégation du Bon Pasteur, une institution religieuse dont la maison mère est à Angers, fondée en 1835. On comptait en 1955, 43 maisons du Bon Pasteur dans toute la France. Elles accueillaient, jusque dans les années 80, des jeunes filles placées par le juge des affaires familiales ou par leurs parents eux-mêmes. Des filles-fugueuses, filles-violées, filles-mères, filles-aguicheuses, filles-turbulentes. Au moment de leur entrée dans l'institution, elles avaient en moyenne 14 ans et y restaient jusqu'à leur majorité ou s'enfuyaient pour celles qui y réussissaient. La mission de la congrégation était de les "ré-éduquer" . A coups de châtiments corporels, de travail forcé, d'humiliations collectives, de mise au mitard, de privations et de violences physiques, témoignent les filles aujourd'hui. En prières et en études arguent les bonnes soeurs. Violence systémique pour les unes, cas isolés pour la Congrégation. Aujourd'hui, plus de 50 ans après avoir été placées, les anciennes pensionnaires dénoncent ces abus et réclament réparation. Elles se sont constituées en association, montent un dossier en justice depuis plusieurs années avec des avocats à la cour, demandent une audience au Pape et attendent l'ouverture de leur procès contre l'Eglise et contre l'Etat. Après le temps du silence vient celui de la parole libérée. Longtemps restées muettes, ces ex-pensionnaires militent pour la reconnaissance de leur préjudice. Nous traverserons dans ce spectacle le travail mémoriel entamé par ces femmes, leur reconstruction après une amnésie traumatique de plusieurs dizaines d'années et le combat qui est le leur aujourd'hui devant la justice française.

Par Margaux Eskenazi
Chez Esse que éditions

|

Auteur

Margaux Eskenazi

Editeur

Esse que éditions

Genre

Théâtre - Pièces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les jeunes filles du bon pasteur ou les sacrées nanas par Margaux Eskenazi

Commenter ce livre

 

Les jeunes filles du bon pasteur ou les sacrées nanas

Margaux Eskenazi

Paru le 14/08/2025

96 pages

Esse que éditions

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487746084
9782487746084
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.