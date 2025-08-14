La nuit se révolte

Que la nuit paraît solitaire lorsqu'elle ne brille pas parmi les étoiles. Après les évènements du Libertatem, Astraea est déterminée à retrouver ses souvenirs et ses pouvoirs. Plus elle en découvre sur son histoire, plus elle est convaincue de devoir mener sa quête seule, loin de la présence troublante de Nuii, qui ne cesse de lui mentir. Alors qu'il sent la guerre approcher, celui-ci tente de reprendre le contrôle sur les vampires assoiffés de sang. Mais dans l'ombre, son frère rassemble une armée et élabore un sinistre plan qui pourrait bien menacer l'ordre nouvellement établi. Au milieu des secrets et des demi-vérités, Astraea choisira-t-elle son devoir de demoiselle des étoiles ? Ou bien ses sentiments pour Nuii, perpétuant ainsi le cycle qui pourrait tous les détruire ? Traduit de l'anglais par Loïc Le Jalu RESERVE A UN PUBLIC AVERTI