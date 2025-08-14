Inscription
#Imaginaire

La nuit se révolte

Loïc Le Jalu, Chloe C. Peñaranda

ActuaLitté
Que la nuit paraît solitaire lorsqu'elle ne brille pas parmi les étoiles. Après les évènements du Libertatem, Astraea est déterminée à retrouver ses souvenirs et ses pouvoirs. Plus elle en découvre sur son histoire, plus elle est convaincue de devoir mener sa quête seule, loin de la présence troublante de Nuii, qui ne cesse de lui mentir. Alors qu'il sent la guerre approcher, celui-ci tente de reprendre le contrôle sur les vampires assoiffés de sang. Mais dans l'ombre, son frère rassemble une armée et élabore un sinistre plan qui pourrait bien menacer l'ordre nouvellement établi. Au milieu des secrets et des demi-vérités, Astraea choisira-t-elle son devoir de demoiselle des étoiles ? Ou bien ses sentiments pour Nuii, perpétuant ainsi le cycle qui pourrait tous les détruire ? Traduit de l'anglais par Loïc Le Jalu RESERVE A UN PUBLIC AVERTI

Par Loïc Le Jalu, Chloe C. Peñaranda
Chez Roncière

|

Auteur

Loïc Le Jalu, Chloe C. Peñaranda

Editeur

Roncière

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

La nuit se révolte

Chloe C. Peñaranda trad. Loïc Le Jalu

Paru le 14/08/2025

732 pages

Roncière

20,90 €

9782385661946
© Notice établie par ORB
