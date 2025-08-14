Je découvre la natation

Pour les enfants, l'entrée à l'école rime souvent avec l'inscription à une activité sportive. Mais quand on débute une nouvelle discipline, il y a plein de choses à comprendre et à apprendre ! La collection "Les p'tits sportifs" propose une série de documentaires ludiques et très illustrés, avec des petits jeux interactifs pour accompagner les plus jeunes dans la découverte de leur sport favori. Sommaire : Qu'est-ce que la natation ? L'équipement du nageur Les bases de la natation Les styles de nage Le plongeon Les sports aquatiques Les champions de la natation La natation partout dans le monde