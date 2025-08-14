Je découvre le basketball

Pour les enfants, l'entrée à l'école rime souvent avec l'inscription à une activité sportive. Mais quand on débute une nouvelle discipline, il y a plein de choses à comprendre et à apprendre ! La collection "Les p'tits sportifs" propose une série de documentaires ludiques et très illustrés, avec des petits jeux interactifs pour accompagner les plus jeunes dans la découverte de leur sport favori. Sommaire : Découvre le basketball ! Le ballon et l'équipement Le terrain et les postes des joueurs Les techniques du basketball Les règles du basket Les grandes compétitions Les champions du basketball Le basketball autour du monde