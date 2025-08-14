Inscription
#Album jeunesse

Les bébés animaux

L'atelier Cloro, 1, 2, 3 soleil !

ActuaLitté
Dans cet imagier sonore, les tout-petits vont découvrir 46 bébés animaux en photographies et avec des sons très réalistes. Le chiot, le souriceau, mais aussi le blaireauton ou le zébreau... Les bébés animaux sont classés par habitats (la maison, la ferme, la forêt, la montagne, la savane, la forêt tropicale, l'océan). Une puce tactile permet d'entendre leur cri et un texte court permet de mieux les connaître. Un chouette livre sonore qui fera le bonheur des jeunes enfants passionnés de nature.

Par L'atelier Cloro, 1, 2, 3 soleil !
Chez 1, 2, 3 Soleil !

|

Auteur

L'atelier Cloro, 1, 2, 3 soleil !

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

Les bébés animaux

1, 2, 3 soleil !

Paru le 14/08/2025

14 pages

1, 2, 3 Soleil !

18,95 €

9782384533435
© Notice établie par ORB
