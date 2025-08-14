Dans cet imagier sonore, les tout-petits vont découvrir 46 bébés animaux en photographies et avec des sons très réalistes. Le chiot, le souriceau, mais aussi le blaireauton ou le zébreau... Les bébés animaux sont classés par habitats (la maison, la ferme, la forêt, la montagne, la savane, la forêt tropicale, l'océan). Une puce tactile permet d'entendre leur cri et un texte court permet de mieux les connaître. Un chouette livre sonore qui fera le bonheur des jeunes enfants passionnés de nature.