Mes autocollants du chantier

10 scènes de chantier colorées à recréer avec les autocollants numérotés et des informations passionnantes sur la construction. "Crée 10 scènes de chantier avec plus de 150 autocollants ! Des engins de chantier, des murs de briques ou toutes sortes d'outils de bricolage... Associe les autocollants aux numéros correspondants sur chaque image pour créer de superbes scènes de chantier ! En bonus, découvre au dos de chaque page des faits amusants sur la construction, puis amuse-toi à décorer les scènes avec les autocollants supplémentaires en fin de livre. Toutes les pages à décorer et les planches d'autocollants sont détachables, pour encore plus de facilité ! "