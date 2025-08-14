Inscription
Mes autocollants du chantier

Kimane

10 scènes de chantier colorées à recréer avec les autocollants numérotés et des informations passionnantes sur la construction. "Crée 10 scènes de chantier avec plus de 150 autocollants ! Des engins de chantier, des murs de briques ou toutes sortes d'outils de bricolage... Associe les autocollants aux numéros correspondants sur chaque image pour créer de superbes scènes de chantier ! En bonus, découvre au dos de chaque page des faits amusants sur la construction, puis amuse-toi à décorer les scènes avec les autocollants supplémentaires en fin de livre. Toutes les pages à décorer et les planches d'autocollants sont détachables, pour encore plus de facilité ! "

Par Kimane
Chez Kimane

|

Auteur

Kimane

Editeur

Kimane

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Mes autocollants du chantier

Kimane

Paru le 14/08/2025

36 pages

Kimane

9,95 €

9782383224075
