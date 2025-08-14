Pas de noix sans toi !

Une histoire tendre et réconfortante qui célèbre la générosité et le partage, illustrée par la talentueuse Lucy Fleming. "Cajou l'écureuil est le MEILLEUR chasseur de noix de la forêt ! Il adore débusquer des glands, des noix et des noisettes et les entreposer dans son nid en prévision des froides journées d'hiver qui s'annoncent. Mais lorsqu'il ne reste plus une seule noix dans la forêt, Cajou se rend compte que ses amis n'ont pas l'air heureux. Car s'il en récolte beaucoup, eux en ont forcément moins... Une histoire tendre et réconfortante qui célèbre la générositéet le partage. "