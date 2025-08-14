Inscription
Cet été 1944

Janluc Sauvaigo, Henri Laugier

En 1944, Henri Laugier, "photographe industriel et documentaire", demeurait avec sa famille au numéro 30 de l'Avenue Borriglione, où se situait aussi son studio professionnel. Le reportage d'Henri Laugier s'achève sept mois après les évènements de la Libération, avec la visite à Nice du Général De Gaulle, le 9 avril 1945. Sous la statue du roi Charles-Félix, De Gaulle rencontre la Délégation spéciale de la Ville (à majorité communiste et dont Virgile Barel est encore premier Conseiller). Il y retrouve René Cassin, auteur de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, futur Prix Nobel de la Paix. Poignée de mains avec la première personnalité civile à l'avoir rejoint à Londres. Cette collection exceptionnelle, précieuse illustration d'un moment de l'Histoire niçoise, fut retrouvée par hasard à Aix-en-Provence, berceau de la famille Laugier, ce qui peut expliquer cette découverte.

Par Janluc Sauvaigo, Henri Laugier
Chez Editions Campanile

Janluc Sauvaigo, Henri Laugier

Editions Campanile

libération, épuration

Cet été 1944

Janluc Sauvaigo

Paru le 21/08/2025

136 pages

Editions Campanile

28,00 €

9782369931317
