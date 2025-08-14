Inscription
#Essais

L'aide-mémoire du patrimoine

Francis Lefebvre

ActuaLitté
Toutes les informations clés pour aborder la gestion du patrimoine ! Toutes les informations clés pour aborder la gestion du patrimoine Spécialement conçu pour aller directement à l'essentiel et répondre aux questions courantes des particuliers dans la geestion de leur patrimoine : - comptes & livrets - crédits - immobilier, PEL & CEL - assurances de dommages - assurances de personnes - retraite, PER & PERP - valeurs mobilières & PEA - épargne salariale - fiscalité - famille & transmission. Pratique et synthétique : rédigé avec des termes simples et explicites il intègre de nombreux exemples et remarques. Entièrement réactualisée, cette nouvelle édition intègre les récents changements d'ordre législatif, réglementaire ou jurisprudentiel ainsiq eu les nombreux barèmes et autres chiffres clés utiles.

Par Francis Lefebvre
Chez Francis Lefebvre

|

Auteur

Francis Lefebvre

Editeur

Francis Lefebvre

Genre

Droit des biens

L'aide-mémoire du patrimoine

Francis Lefebvre

Paru le 14/08/2025

210 pages

Francis Lefebvre

61,00 €

ActuaLitté
9782368937228
© Notice établie par ORB
