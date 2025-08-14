L'aide-mémoire du patrimoine

Toutes les informations clés pour aborder la gestion du patrimoine ! Toutes les informations clés pour aborder la gestion du patrimoine Spécialement conçu pour aller directement à l'essentiel et répondre aux questions courantes des particuliers dans la geestion de leur patrimoine : - comptes & livrets - crédits - immobilier, PEL & CEL - assurances de dommages - assurances de personnes - retraite, PER & PERP - valeurs mobilières & PEA - épargne salariale - fiscalité - famille & transmission. Pratique et synthétique : rédigé avec des termes simples et explicites il intègre de nombreux exemples et remarques. Entièrement réactualisée, cette nouvelle édition intègre les récents changements d'ordre législatif, réglementaire ou jurisprudentiel ainsiq eu les nombreux barèmes et autres chiffres clés utiles.