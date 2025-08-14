Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Beaux livres

Les animaux de la ferme

Maria Neradova

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Colorie avec de l'eau, et regarde les animaux de la ferme apparaître en couleurs ! C'est magique ! Il suffit de remplir son pinceau avec de l'eau, puis de le passer sur les 6 décors du carnet pour voir apparaître des scènes et animaux de la ferme : des poules dans la basse-cour, des lapins dans le potager, des cochons dans l'étable, des chevaux dans le pré... Attends un peu : les décors disparaissent quand les pages sèchent pour pouvoir recommencer à l'infini ! Une nouvelle manière de colorier à l'eau sans se tacher !

Par Maria Neradova
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Maria Neradova

Editeur

Editions Gründ

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les animaux de la ferme par Maria Neradova

Commenter ce livre

 

Les animaux de la ferme

Maria Neradova

Paru le 14/08/2025

12 pages

Editions Gründ

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782324036996
9782324036996
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.