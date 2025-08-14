Colorie avec de l'eau, et regarde les animaux de la ferme apparaître en couleurs ! C'est magique ! Il suffit de remplir son pinceau avec de l'eau, puis de le passer sur les 6 décors du carnet pour voir apparaître des scènes et animaux de la ferme : des poules dans la basse-cour, des lapins dans le potager, des cochons dans l'étable, des chevaux dans le pré... Attends un peu : les décors disparaissent quand les pages sèchent pour pouvoir recommencer à l'infini ! Une nouvelle manière de colorier à l'eau sans se tacher !