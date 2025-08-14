EPS Epreuve orale : enjeux, sécurité, développement et psychologie de l'enfant, CRPE M1-M2

Tout pour réussir la partie EPS de l'épreuve d'entretien du concours de professeur des écoles 2026-2027 (M1 et M2) ! Ce livre vous propose unepréparation complète à la première partie de l'épreuve consacrée à l'éducation physique et sportive, grâce à : - des tests d'autoévaluation assortis d'un parcours de révisions pour personnaliser sa préparation ; - une méthodologie détaillée pour répondre aux attentes du jury ; - tous les savoirs disciplinaires sur l'EPS à l'école primaire, intégrant la connaissance scientifique du développement et la psychologie de l'enfant ; - tous les savoirs didactiques pour chaque activité physique (natation, activités athlétiques, gymniques, de combat, danse, jeux et sports collectifs) accompagnés de schémas explicatifs ; - 75 applications et entraînements corrigés pour mettre en application les notions et s'entraîner ; - 1 sujet officiel de la session 2024 corrigé pour mettre dans les conditions du jour J ; - 20 questions possibles du jury pour vous préparer à l'oral. OFFERT en ligne : - notre guide pour tout savoir du concours ; - 3 sujets officiels corrigés (dont 1 de la session 2025) pour s'entraîner dans les conditions du jour J ; - 50 QCM de révision interactifs pour contrôler ses connaissances.