Entrée en IFSI AS-AP et formation professionnelle continue

Un livre complet pour réussir l'épreuve de mathématiques et intégrer l'IFSI de votre choix en 2026 ! Dans le cadre de la sélection en IFSI, pour vous, candidats AS-AP qui relevez de la formation professionnelle continue, vous devez passer une sous-épreuve écrite de calculs simples. Afin de réussir votre épreuve de mathématiques et d'intégrer l'IFSI de votre choix, ce livre vous propose une préparation complète étape par étape : - une présentation de l'épreuve écrite de calculs simples pour tout savoir de ce qui vous attend ; - 20 QCM d'auto-évaluation pour connaître votre niveau et personnaliser vos révisions ; - 30 fiches de cours pour vous remettre à niveau : vocabulaire, rappels de connaissances, exercices guidés et entraînements corrigés ; - 300 exercices corrigés pour vous entraîner de manière intensive : exercices d'application, problèmes et questions de sujets blancs chronométrées ; - 6 sujets corrigés, dont les annales 2024 et 2025 pour vous mettre dans les conditions du jour J : propositions d'organisation, corrigés intégralement rédigés avec renvois aux fiches de cours ; - les conseils du formateur pour comprendre les attentes du jury et déjouer les pièges. + OFFERT en ligne : 8 tutosvidéos sur les calculs simples pour vous accompagner pas à pas et + d'annales corrigées + 60 flashcards interactives.