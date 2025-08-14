Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Entrée en IFSI AS-AP et formation professionnelle continue Tout-en-un

Sébastien Drevet, Isabelle Bisutti, Marion Gauthier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
- Tout pour réussir les épreuves de sélection d'entrée en IFSI (passerelle AS-AP et formation professionnelle continue) ! Un livre complet pour réussir votre entrée en IFSI (pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture + les FPC) et préparer toutes les épreuves de la sélection : - écrites : - sous-épreuve de rédaction et/ou réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social, - sous-épreuve de calculs simples ; - orales : entretien portant sur votre expérience professionnelle. Pour une préparation optimale, vous trouverez dans ce livre : - tout sur la sélection, les études et le métier en 20 questions-réponses ; - un test d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions et les conseils des formateurs pour un accompagnement pas à pas ; - comment valoriser votre candidature et optimiser votre dossier avec des conseils et outils pour élaborer votre CV et votre lettre de motivation et 5 exemples de dossiers commentés ; - un cours complet avec toutes les connaissances indispensables pour maîtriser le programme ; - plus de 150 QCM et exercicesd'entraînement corrigés, dont 20 sujets corrigés (blancs et annales), pour s'exercer ; - une préparation complète à l'épreuve orale d'entretien avec les conseils du formateur pour comprendre les attentes du jury et les pièges à éviter et + de 40 questions possibles le jour J pour s'entraîner. OFFERT en ligne : - un fil d'actualité mois par mois pour suivre toute l'actu ; - 8 tutos vidéo sur les calculs ; - 60 flashcards ; - des sujets d'annales corrigés supplémentaires.

Par Sébastien Drevet, Isabelle Bisutti, Marion Gauthier
Chez Vuibert

|

Auteur

Sébastien Drevet, Isabelle Bisutti, Marion Gauthier

Editeur

Vuibert

Genre

Professions médico-sociales

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Entrée en IFSI AS-AP et formation professionnelle continue Tout-en-un par Sébastien Drevet, Isabelle Bisutti, Marion Gauthier

Commenter ce livre

 

Entrée en IFSI AS-AP et formation professionnelle continue Tout-en-un

Sébastien Drevet, Isabelle Bisutti, Marion Gauthier

Paru le 14/08/2025

256 pages

Vuibert

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311220759
9782311220759
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.