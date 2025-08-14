Entrée en IFSI AS-AP et formation professionnelle continue Tout-en-un

- Tout pour réussir les épreuves de sélection d'entrée en IFSI (passerelle AS-AP et formation professionnelle continue) ! Un livre complet pour réussir votre entrée en IFSI (pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture + les FPC) et préparer toutes les épreuves de la sélection : - écrites : - sous-épreuve de rédaction et/ou réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social, - sous-épreuve de calculs simples ; - orales : entretien portant sur votre expérience professionnelle. Pour une préparation optimale, vous trouverez dans ce livre : - tout sur la sélection, les études et le métier en 20 questions-réponses ; - un test d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions et les conseils des formateurs pour un accompagnement pas à pas ; - comment valoriser votre candidature et optimiser votre dossier avec des conseils et outils pour élaborer votre CV et votre lettre de motivation et 5 exemples de dossiers commentés ; - un cours complet avec toutes les connaissances indispensables pour maîtriser le programme ; - plus de 150 QCM et exercicesd'entraînement corrigés, dont 20 sujets corrigés (blancs et annales), pour s'exercer ; - une préparation complète à l'épreuve orale d'entretien avec les conseils du formateur pour comprendre les attentes du jury et les pièges à éviter et + de 40 questions possibles le jour J pour s'entraîner. OFFERT en ligne : - un fil d'actualité mois par mois pour suivre toute l'actu ; - 8 tutos vidéo sur les calculs ; - 60 flashcards ; - des sujets d'annales corrigés supplémentaires.