CAP Accompagnant éducatif Petite enfance (AEPE)

Ghislaine Camus

ActuaLitté
Tous les outils et sujets pour s'entraîner aux épreuves professionnelles (EP1, EP2, EP3) du CAP Accompagnant éducatif Petite enfance ! Une préparation efficace pour vous entraîner aux épreuves professionnelles (EP1, EP2, EP3) du CAP Accompagnant éducatif Petite enfance et les aborder sereinement : - tout pour acquérir la méthode avec un accompagnement pas à pas et des conseils pratiques pour adopter les bons réflexes méthodologiques ; - tout pour vous entraîner de manière intensive avec + de 1 000 QCM, QROC et questions en situation pour valider vos connaissances sur tout le programme ; - tout pour vous mettre dans les conditions du jour J avec des sujets type examens (exemples de fiches pour l'EP1, questions écrites pour l'EP2 et exemples de projets d'accueil pour l'EP3) et des exemples de questions posées par le jury le jour de l'épreuve ; - les annales corrigées des sessions les plus récentes (session 2024 incluse) Offert en ligne : - 50 QCM interactifs ; - 10 mises en situations professionnelles commentées ; - + d'annales corrigées.

Par Ghislaine Camus
Vuibert

|

Auteur

Ghislaine Camus

Editeur

Vuibert

Genre

Multi-matières

CAP Accompagnant éducatif Petite enfance (AEPE)

Ghislaine Camus

Paru le 14/08/2025

288 pages

Vuibert

16,90 €

ActuaLitté
9782311220735
