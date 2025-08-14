CAP Accompagnant éducatif petite enfance. Epreuves professionnelles

90 fiches de révision pour retenir l'essentiel du CAP Accompagnant éducatif Petite enfance (CAP AEPE) ! Ce livre permet une révision des connaissances incontournables à maîtriser pour les épreuves professionnelles (EP1, EP2, EP3), grâce à : - 92fiches de révisions, synthétiques, simples et claires pour tous les points du nouveau programme, privilégiant les tableaux, les schémas et les photos pour faciliter la mémorisation ; - des rubriques "A savoir" pour retenir un point essentiel, "Vocabulaire" pour mémoriser les définitions-clés et "Questions à un pro" pour faire le point sur une pratique professionnelle ; - des évaluations pour tester ses révisions ; - un sujet d'annales corrigé de la session 2024. OFFERT en ligne : - 40 flashcards interactives pour réviser autrement. - des mémos synthétiques sur le protocole sanitaire en cas d'épidémie et la loi ASAP. - tous les sigles à retenir. - une activité complémentaire et un sujet d'annales corrigé récent supplémentaire.