#Polar

La nuit des clowns

Justine Richard, Adam Cesare

ActuaLitté
Vous aimez Scream ? Vous aimez Ca ? Vous êtes au bon endroit. Après un drame familial, Quinn Maybrook et son père Glenn quittent Philadelphie pour emménager à Kettle Springs, une petite ville du Missouri perdue au milieu des champs de maïs. Ils espèrent y prendre un nouveau départ. Ce qu'ils ignorent, c'est que la ville est en proie à un véritable conflit de générations. D'un côté, des adultes qui ne supportent pas que Kettle Springs abandonne ses traditions et sa grandeur pour sombrer peu à peu dans l'oubli. De l'autre, des teenagers qui ne pensent qu'à s'éclater, à poster des vidéos provocantes sur les réseaux et à dénigrer ce trou paumé qu'ils espèrent fuir au plus vite. Bientôt, le face à face va prendre une toute autre dimension. Frendo, un mystérieux clown aussi terrifiant que redoutable, a en effet l'idée tout à fait délicieuse de donner une leçon aux plus jeunes en séparant leurs têtes de leurs troncs. Ce qui est très mal. Mais très agréable.

Par Justine Richard, Adam Cesare
Chez Pocket

Auteur

Justine Richard, Adam Cesare

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

La nuit des clowns

Adam Cesare trad. Justine Richard

Paru le 14/08/2025

360 pages

Pocket

9,00 €

9782266356268
