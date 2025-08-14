Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Les contes de la bécasse

Guy de Maupassant

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec Les Contes de la Bécasse , Guy de Maupassant livre une série de récits courts et incisifs, où se mêlent ironie, réalisme et critique sociale, témoignant de tout son art de la narration. Edition présentée et commentée par Hélène Lassalle (Muséum d'histoire naturelle) et Annie Soler (collège de Val-de-Reuil, Normandie). A la table du baron des Ravots, on célèbre la chasse, le gibier et l'art d'offrir aux convives les récits les plus surprenants. Toute la Normandie de Maupassant se dépeint dans ces tableaux plaisants ou cruels, une province où règne une lâche bourgeoisie et une misère presque médiévale. L'auteur de Bel-Ami révèle l'avarice des paysans, l'avidité sensuelle et le cynisme des gens des villes, la rouerie des filles, les laideurs de la vie, autant de peintures sarcastiques empreintes d'une philosophie désolée mais aussi pleines de pitié et de compassion. L'argent, la bêtise " éternelle, indestructible ", la luxure, l'angoisse : en quelques traits, quelques couleurs, quelques pages miraculeuses de simplicité et de force, naissent des personnages inoubliables. Lire avec le texte intégral et la préface présentant l'oeuvre et son auteur. Comprendre avec " Les clés de l'oeuvre " : 16 pages pour aller à l'essentiel ; 52 pages pour approfondir.

Par Guy de Maupassant
Chez Pocket

|

Auteur

Guy de Maupassant

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les contes de la bécasse par Guy de Maupassant

Commenter ce livre

 

Les contes de la bécasse

Guy de Maupassant

Paru le 21/08/2025

320 pages

Pocket

2,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266355223
9782266355223
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.