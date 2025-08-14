Avec Les Contes de la Bécasse , Guy de Maupassant livre une série de récits courts et incisifs, où se mêlent ironie, réalisme et critique sociale, témoignant de tout son art de la narration. Edition présentée et commentée par Hélène Lassalle (Muséum d'histoire naturelle) et Annie Soler (collège de Val-de-Reuil, Normandie). A la table du baron des Ravots, on célèbre la chasse, le gibier et l'art d'offrir aux convives les récits les plus surprenants. Toute la Normandie de Maupassant se dépeint dans ces tableaux plaisants ou cruels, une province où règne une lâche bourgeoisie et une misère presque médiévale. L'auteur de Bel-Ami révèle l'avarice des paysans, l'avidité sensuelle et le cynisme des gens des villes, la rouerie des filles, les laideurs de la vie, autant de peintures sarcastiques empreintes d'une philosophie désolée mais aussi pleines de pitié et de compassion. L'argent, la bêtise " éternelle, indestructible ", la luxure, l'angoisse : en quelques traits, quelques couleurs, quelques pages miraculeuses de simplicité et de force, naissent des personnages inoubliables. Lire avec le texte intégral et la préface présentant l'oeuvre et son auteur. Comprendre avec " Les clés de l'oeuvre " : 16 pages pour aller à l'essentiel ; 52 pages pour approfondir.