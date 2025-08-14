Les assassins de l'aube

Un thriller tropical et une invitation au voyage dans une Guadeloupe à l'histoire mouvementée, loin des clichés touristiques mais au plus près de sa réalité actuelle et passée Avril 2024. Sous une cascade au coeur de la jungle, dans le paysage secret de la mangrove ou sur une plage paradisiaque, trois touristes sont retrouvés assassinés, un harpon de plongée planté dans la poitrine. Chaque crime est accompagné d'une mise en scène symbolique faisant référence au passé opprimé de l'île. Quel lien unit les victimes, qui séjournaient pour la première fois en Guadeloupe ? Pourquoi ces meurtres sont-ils tous commis à l'aube ? Comment est-il possible que chacun d'eux, jusque dans ses plus imprévisibles détails, soit décrit à l'avance par un mystérieux vieillard créole ? Serait-ce le fameux " oeil noir " ou " baiser de la mort " ? Le commandant Valéric Kancel et ses deux adjoints Amiel et Jolène, aussi efficaces que différents, se lancent dans une course contre la montre, alors que l'île risque de sombrer dans le chaos. La signature Bussi, à son meilleur, quand le géographe-conteur, orfèvre des intrigues, nous offre pour la première fois un pur thriller !