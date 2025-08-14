Terres Promises

La conquête de l'Ouest comme vous ne l'avez jamais lu, un western, un vrai ! C'est le temps de la ruée vers l'or, un temps de promesses, où les villes naissent plus vite que les hommes. Prostituées, indigènes, colons, autant de vies minuscules, de solitudes croisées. Il y a Kinta, la femme indocile ; Morgan Bell, l'orpailleur fou ; Eleanor, la vengeance incarnée. Mais aussi Mary, qui arpente les charniers pour y chercher son fils - comme d'autres espèrent trouver leur foi perdue, leur honneur. L'Ouest promet beaucoup, donne peu, mais gare : à tous ceux qui ont cru en lui, il reprend davantage encore... " Une ruade qu'on prend en pleine tête et en plein coeur. " Libération " Une langue sublime et dense, avec un sens de la formule mélodique et passionnée. " Livres Hebdo " Une écriture virtuose pour une expérience de lecture inédite ! " Librairie Vivement dimanche (Lyon) " Le récit est brillant, offrant de nombreuses lectures avec autant de découvertes. Une ruée littéraire qui ne saurait laisser indemne. " Librairie L'Usage du monde (Paris) " Epatant ! " Librairie Le Failler (Rennes) Cet ouvrage a reçu de nombreux prix littéraires