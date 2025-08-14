Inscription
#Imaginaire

Julia

Hélène Cohen, Sandra Newman

Une relecture imaginative, féministe et brillamment pertinente de 1984 de George Orwell. Londres, chef-lieu de l'Espace aérien I, vit sous le joug d'un régime ultra-autoritaire dirigé par Big Brother. Nous sommes en 1984. Julia est mécanicienne au département Fiction du ministère de la Vérité. Joyeusement cynique, elle a tout de la citoyenne modèle. Elle excelle pourtant dans l'art de tromper la surveillance constante des télécrans et de la Police de la Pensée, parvenant même à cacher ses liaisons amoureuses dans ce monde où le sexe est un crime sévèrement puni. Mais Winston Smith, du service des Archives, l'intrigue et l'attire. Lui aussi cache peut-être son jeu. Le jour où, sans vraiment réfléchir, elle lui glisse un mot dans la main - geste quasi suicidaire -, elle perd le contrôle de sa vie si bien ordonnée, et tout bascule. " Sandra Newman remporte son pari : mettre en lumière les sujétions spécifiquement féminines de la vie dans un régime totalitaire. " LiRE " Le changement de focale donne toute sa saveur à ce roman né d'un autre roman, qui à la fois le complète, l'interroge et le subvertit. " Madame Figaro

Par Hélène Cohen, Sandra Newman
Chez Pocket

|

Auteur

Hélène Cohen, Sandra Newman

Editeur

Pocket

Genre

Science-fiction

Julia

Sandra Newman trad. Hélène Cohen

Paru le 14/08/2025

473 pages

Pocket

9,60 €

9782266348652
© Notice établie par ORB
