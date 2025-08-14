Inscription
#Roman francophone

Les ombres du monde

Michel Bussi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Seul celui qui a traversé la nuit peut la raconter. " Le roman événement de Michel Bussi. Une oeuvre magistrale entre suspense et Histoire. " Un pays si beau, vu du ciel. Un pays, à hauteur d'hommes, si cruel. " Octobre 1990. Le capitaine français Jorik Arteta, en mission au Rwanda, rencontre Espérance, jeune professeure engagée dans la transition démocratique de son pays. 6 avril 1994. Un éclair déchire le ciel de Kigali. Le Falcon du président rwandais explose en plein vol. Commencent alors cent jours de terreur et de sang. Les auteurs des tirs de missiles ne seront jamais identifiés. Quelqu'un, pourtant, connaît la vérité. Noël 2024. Jorik, sa fille et sa petite-fille s'envolent pour le Rwanda. Tous poursuivent leur propre quête, tourmentée par les fantômes du passé. Dans Les Ombres du monde , Michel Bussi fait entrer l'Histoire dans le roman et le roman dans l'Histoire, articulant, en maître du suspense, la construction romanesque avec les faits historiques. Une fresque éblouissante, à la croisée de trois générations, sur la transmission de la mémoire, et dont les rebondissements sont de puissants révélateurs de l'expérience de la violence, de la perte et du pardon. Une langue où les images poignantes affleurent au coeur du tragique et traversent sur un fil les ombres du monde.

Par Michel Bussi
Chez Presses de la Cité

|

Auteur

Michel Bussi

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Littérature française

Les ombres du monde

Michel Bussi

Paru le 14/08/2025

572 pages

Presses de la Cité

23,90 €

9782258212299
