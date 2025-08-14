L'ouvrage de référence qui réunit cours et TD, enrichi des dernières actualités juridiques. Le droit pénal général étudie les principes généraux de la répression des infractions, la responsabilité et la peine . La procédure pénale régit le déroulement du procès pénal. Ces droits doivent assurer à la société une protection suffisante, sans sacrifier les libertés individuelles . Cet ouvrage prend en compte l'actualité jurisprudentielle ainsi que les textes importants publiés ces derniers mois. Selon le principe de la collection, le cours est suivi de compléments pédagogiques pour vérifier ses acquis théoriques et se préparer aux examens.