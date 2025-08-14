Inscription
#Essais

Droit pénal

Thierry Garé, Catherine Ginestet

L'ouvrage de référence qui réunit cours et TD, enrichi des dernières actualités juridiques. Le droit pénal général étudie les principes généraux de la répression des infractions, la responsabilité et la peine . La procédure pénale régit le déroulement du procès pénal. Ces droits doivent assurer à la société une protection suffisante, sans sacrifier les libertés individuelles . Cet ouvrage prend en compte l'actualité jurisprudentielle ainsi que les textes importants publiés ces derniers mois. Selon le principe de la collection, le cours est suivi de compléments pédagogiques pour vérifier ses acquis théoriques et se préparer aux examens.

Chez Editions Dalloz

Auteur

Editeur

Genre

Procédure pénale

Droit pénal

Paru le 14/08/2025

524 pages

34,00 €

9782247239757
