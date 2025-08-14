Inscription
Introduction au droit

Jean-Louis Halpérin, Jean-François Halpérin

Une approche pédagogique et renouvelée de l'Intro au droit. La collection " Séquences " propose une approche pédagogique et renouvelée des grandes matières juridiques. Le présent ouvrage réinvente au travers de 10 séquences les grands thèmes abordés dans l'enseignement de l'introduction au droit. Liant histoire et sources du droit, hiérarchie des normes et droit européen , ces 10 séquences permettent d'aborder différemment la matière juridique en revenant sur les grandes notions qui la constituent mais également en proposant des situations qui montrent leur mise en application. Chaque ouvrage de la collection " Séquences " est composé d'une dizaine de thèmes comprenant une partie " présentation " et une partie " situations " . La première partie livre les éléments généraux de connaissance nécessaires à la compréhension du thème. La seconde partie étudie les questions importantes qui sont autant de démonstrations par l'exemple de la vitalité des constructions juridiques. Conçue comme un outil pédagogique innovant, " Séquences " permet de multiples combinaisons : les thèmes peuvent être étudiés en totalité ou pour partie, dans un ordre plutôt qu'un autre. Ils peuvent être empruntés à un ouvrage ou plusieurs. Ces différentes combinaisons permettent de toucher un p ublic varié aussi bien dans l'année concernée par la matière que dans des séminaires de niveau master ou des préparations aux concours.

Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Introduction historique au dro

Commenter ce livre

 

Paru le 14/08/2025

339 pages

Editions Dalloz

21,00 €

9782247237838
