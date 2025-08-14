Inscription
Gérer les petites et les grosses crises au quotidien, cycles 1, 2 et 3

Elise Raybaud, Elise Tapsoba

Gérer les petites et grosses crises au quotidien propose 36 fiches pour ACCUEILLIR les émotions, APAISER et ALERTER. Un livre pratique qui s'adresse à tous, du cycle 1 au cycle 3. Ce guide pratique accompagne la gestion des émotions, des conflits et des crises qui surviennent quotidiennement à l'école. Il s'adresse à l'ensemble des adultes de la communauté éducative afin d'adopter une approche cohérente. - Il permet de gérer les émotions , les conflits, les crises qui surviennent quotidiennement à l'école ; - Il s'adresse à l'ensemble des adultes de l'école afin d'adopter une approche cohérente : enseignants, Atsem, animateurs ... - Il se base sur des documents officiels et a été relu par une IEN et des référents académiques. Les points forts - 19 fiches Situation classées par degré de gravité, avec des réponses immédiates sur la conduite à tenir et les choses à dire avec un "protocole" (moyen mnémotechnique) : Accueillir, Apaiser et Alerter. + QR codes vers les épisodes du podcast L'école d'abord et vers des documents officiels. - 17 fiches Sérénité avec des astuces à proposer aux enfants pour retrouver le calme, réduire le stress et l'anxiété + QR codes vers des vidéos démo. Découvrez le compte Instagram des autrices : @leszelises sur lequel elles partagent des vidéos de leur pratique.

Par Elise Raybaud, Elise Tapsoba
Chez Nathan

|

Auteur

Elise Raybaud, Elise Tapsoba

Editeur

Nathan

Genre

Maternelle et primaire

Gérer les petites et les grosses crises au quotidien, cycles 1, 2 et 3

Elise Raybaud, Elise Tapsoba

Paru le 14/08/2025

Nathan

29,00 €

