Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Mon cahier d'entrainement Mathématiques-Français L3 et M2

Daniel Motteau, Saïd Chermak, Anna-Rozenn Morel, Pollux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des exercices en Mathématiques et Français pour s'entrainer et réussir le Concours de Professeur des Ecoles - CRPE - 2026-2027 - L3/M2 Descriptif : Un parcours de formation complet ! - 500 exercices pour s'entrainer sur tous les points du programme. - 3 niveaux de difficulté pour visualiser sa progression et se préparer au concours. - Conformes au programme. Les + de l'ouvrage : - Les corrigés des exercices. - Un cahier à compléter pour s'exercer facilement. - Des conférences en replay et des tutos en ligne : Ouvrages pédagogiques - Réussir mon CRPE | Editions Nathan Abonnez-vous à notre page Instagram @reussirmoncrpe ! - En route vers le CRPE - Des conseils - Des références - De l'actualité - De l'humour !

Par Daniel Motteau, Saïd Chermak, Anna-Rozenn Morel, Pollux
Chez Nathan

|

Auteur

Daniel Motteau, Saïd Chermak, Anna-Rozenn Morel, Pollux

Editeur

Nathan

Genre

Concours CRPE

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon cahier d'entrainement Mathématiques-Français L3 et M2 par Daniel Motteau, Saïd Chermak, Anna-Rozenn Morel, Pollux

Commenter ce livre

 

Mon cahier d'entrainement Mathématiques-Français L3 et M2

Daniel Motteau, Saïd Chermak, Anna-Rozenn Morel

Paru le 14/08/2025

376 pages

Nathan

23,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095020354
9782095020354
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.