Petit Matisse

5 animations ludiques pour découvrir l'univers coloré du grand peintre Matisse. Cet ouvrage tout-carton, spécialement conçu pour les bébés dès 1 an , propose une découverte sensorielle des oeuvres de Matisse. Découvrir les poissons rouges cachés derrière les feuillages, ou qui se cache sous la couverture dans l'atelier. Animer le ciel étoilé, les gerbes de fleurs, ou faire disparaître une ombre sur un visage... les grandes oeuvres de Matisse prennent vie sous les yeux émerveillés des tout-petits. Ouverture sur le monde de l'art dès le plus jeune âge, ce format carré aux animations robustes permet une manipulation aisée qui stimule la curiosité naturelle des bébés.