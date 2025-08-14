L'épopée du Roi Singe

Né d'un oeuf de pierre, un petit singe devient roi avant de partir en quête de l'immortalité. Son voyage à travers l'Univers bouleverse l'ordre céleste. Récit initiatique et mythe majeur de la littérature chinoise, L'Epopée du Roi Singe est un texte fondateur, aussi drôle que profond. Tout pour entrer dans l'oeuvre - Un premier aperçu de l'oeuvre et de ses grandes thématiques - L'essentiel à savoir sur le contexte - Un zoom culturel Tout pour analyser l'oeuvre - Le texte intégral annoté et illustré - Une analyse de l'oeuvre pas à pas - Un atelier podcast clé en main - De nombreuses activités de vocabulaire et d'expression écrites et orales - Un bilan avec des cartes mentales Pour prolonger la lecture - Un groupement de textes : La quête de l'immortalité - Un dossier adaptations. + un cahier photos.