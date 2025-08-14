Inscription
#Roman francophone

Mille hivers

Renaud de Chaumaray

ActuaLitté
"L'intrus était là, énorme et scintillant, planté comme une immense écharde dans le déroulement de son existence solitaire". Un jour de tempête, Dorothée rend visite à son père qu'elle n'a pas vu depuis douze ans, sur sa petite île privative au large de la Vendée. Au lendemain de son arrivée, Tortu, colosse fragile et gardien des lieux, découvre un énorme iceberg échoué sur le rivage. Face à ce phénomène spectaculaire, il s'inquiète de préserver la quiétude de sa terre devenue sanctuaire. Le géant taiseux décide pourtant de mettre Dorothée dans la confidence : quels souvenirs anciens leur faudra-t-il dégivrer pour percer le secret du monstre de glace ?

Par Renaud de Chaumaray
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Renaud de Chaumaray

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Mille hivers

Renaud de Chaumaray

Paru le 14/08/2025

272 pages

Editions Gallimard

9,00 €

9782073115478
