Kemono Incidents Tome 22

Une série qui dynamite les codes du récit fantastique en le plaçant dans un contexte urbain et contemporain. Avec l'aide du peuple de la mer, Kabané traverse les océans afin de rentrer chez lui au Japon. A peine arrivé au large de l'archipel, il est attaqué par un Mamono. Ce monstre énorme à la vitesse fulgurante résiste à toutes ces attaques. C'est alors que résonne une voix qu'il n'a pas entendue depuis longtemps ! Le retour de Kabané sonnerait-il le début de la contre-attaque ? Et quels sombres secrets cache Mukuro, le crâne avec qui il s'est lié d'amitié ?