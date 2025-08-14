Inscription
#Manga

Dead Account Tome 3

Shizumu Watanabe, Yayoi Shikata, Frédéric Antoine

Les réseaux sociaux sont hantés, un influenceur va les exorciser ! L'individualisme des 1-A VS. l'esprit d'équipe des 1-B ! Que le tournoi inter-classes commence !! Au cours de sa première mission d'exorcisme, Sôji affronte " K le mélancolique ", le meurtrier de sa petite soeur Akari. Moins expérimenté que son adversaire, il subit une cuisante défaite qui lui laisse un goût amer. Sôji est sauvé d'une mort certaine par le professeur Azaki. Impressionné par sa puissance, il se fait la promesse de devenir aussi fort que lui. Mais l'heure est à la préparation du plan d'exorcisation de " K ". Afin de participer à cette opération périlleuse, Sôji doit prouver sa valeur lors d'un tournoi inter-classes. Aux côtés de ses camarades, il affronte la classe 1-A constituée de singuliers personnages dont Dei Surugi, le psychopathe qui a volontairement réduit en cendres la barrette d'Akari. Je ne laisserai jamais plus personne me mépriser ! Je prouverai ma détermination et remporterai une victoire tout feu, tout flamme !

Chez Kurokawa

Auteur

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

Paru le 14/08/2025

192 pages

Kurokawa

7,30 €

9791042015848
