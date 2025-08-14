Inscription
#Manga

L'Eden des sorcières Tome 8

Yumeji, Géraldine Oudin, Clair Obscur

Dans un monde abandonné par la nature, les sorcières sont le seul espoir de l'humanité ! Au bout d'un long voyage après son départ de la capitale, Pilly a enfin atteint l'Eden ! Là, à l'orée d'une forêt verdoyante, apparaît une sorcière encapuchonnée qui lui intime de la suivre jusqu'à un arbre géant, où les amurds font alors part à la jeune fille de leur souhait le plus cher... D'abord ravie à l'idée d'apporter sa contribution, Pilly déchante vite en apprenant ce qui attend l'humanité, et finit par déclencher la colère des plantes ! Oak, quant à lui, reste étrangement impassible devant le spectacle de sa protégée soudain emportée par des lianes... Que va-t-il advenir d'elle à présent ? D'un trait fin et délicat, Yumeji donne vie à un univers de dark fantasy empreint de poésie. La quête du paradis perdu touche à sa fin... Découvrez la voie choisie par Pilly dans le conflit qui oppose l'homme et la nature, au sein de cet ultime volume de L'Eden des sorcières !

Par Yumeji, Géraldine Oudin, Clair Obscur
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Yumeji, Géraldine Oudin, Clair Obscur

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

L'Eden des sorcières Tome 8

Yumeji trad. Géraldine Oudin

Paru le 14/08/2025

190 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

9791032719770
