L'Eden des sorcières Tome 8

Dans un monde abandonné par la nature, les sorcières sont le seul espoir de l'humanité ! Au bout d'un long voyage après son départ de la capitale, Pilly a enfin atteint l'Eden ! Là, à l'orée d'une forêt verdoyante, apparaît une sorcière encapuchonnée qui lui intime de la suivre jusqu'à un arbre géant, où les amurds font alors part à la jeune fille de leur souhait le plus cher... D'abord ravie à l'idée d'apporter sa contribution, Pilly déchante vite en apprenant ce qui attend l'humanité, et finit par déclencher la colère des plantes ! Oak, quant à lui, reste étrangement impassible devant le spectacle de sa protégée soudain emportée par des lianes... Que va-t-il advenir d'elle à présent ? D'un trait fin et délicat, Yumeji donne vie à un univers de dark fantasy empreint de poésie. La quête du paradis perdu touche à sa fin... Découvrez la voie choisie par Pilly dans le conflit qui oppose l'homme et la nature, au sein de cet ultime volume de L'Eden des sorcières !