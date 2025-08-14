Inscription
#Manga

Sweet Home T11

Carnby Kim, Youngchan Hwang, Studio Charon

Sweet Home T11
Sans famille, sans amis, sans espoir... un reclus peut-il survivre à l'apocalypse ? Alors que les créatures envahissent le rez-de-chaussée, les survivants sont éparpillés en plusieurs groupes : dans le parking souterrain, Eun-Hyeok et Byeong-Il sont obligés d'abandonner Du-Shik à son sort afin de transporter jusqu'au toit-terrasse le matériel que ce dernier leur a confié, tandis que Jung-Seop et Sang-Wook règlent leurs comptes à coups de poing pour prendre le contrôle du bus garé devant l'immeuble. De leur côté, Hyeon-Su et Ji-Su ont réussi à récupérer Eun-Yu ainsi que les enfants, mais pour rejoindre les escaliers, il faut distraire les abominations qui rôdent autour. La soeur d'Eun-Hyeok fait alors glisser au sol un téléphone... dont la sonnerie retentit dans tout le hall d'entrée ! Au même moment, une silhouette humaine s'approche des trois personnes qui ont atteint le 10e étage... Serait-ce une autre rescapée ? La série phénomène du web coréen débarque en France ! Avec son anti-héros lâché en pleine apocalypse, ce huis clos horrifique vous tiendra en haleine de bout en bout. Déjà adapté en drama sur Netflix, Sweet Home n'a pas fini de faire parler de lui !

Par Carnby Kim, Youngchan Hwang, Studio Charon
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Carnby Kim, Youngchan Hwang, Studio Charon

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Chungnyun (seinen)

Sweet Home T11

Carnby Kim, Youngchan Hwang

Paru le 14/08/2025

358 pages

Editions Ki-oon

16,00 €

9791032717455
