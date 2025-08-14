Pas de naufrage pour les pirates

Le duo formé de Rhéa Dufresne et Orbie nous revient avec un quatrième et dernier opus de la série Les aventures de Sven le Terrible . A leur habitude, elles nous proposent une quête hors du commun, pleine d'action et de camaraderie, pour les plus fins amateurs de piraterie ! Sven le Terrible, Kit Malouf et Anémone des 7 mers forment la flotte la plus redoutée de tout l'hémisphère Sud. Après avoir fait trembler les plus courageux, ils foncent vers le glacial hémisphère Nord. Là-bas, ce ne sont pas des épées dressées et des trésors à voler qui les attendent, mais bien une mer houleuse, couverte de glaciers menaçants qui cachent un danger encore plus grand...