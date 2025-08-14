Sortir du triangle dramatique

Transformez votre manière d'interagir avec les autres et gagnez en liberté ! Rejouez-vous sans cesse les mêmes scénarios de conflits ? Sentez-vous que vos relations avec les autres se dégradent ? Vous êtes probablement piégé dans un triangle dramatique, jeu psychologique impliquant un Persécuteur, une Victime et un Sauveteur. Faits de manipulations et de culpabilisation, ces échanges ont une conséquence directe sur votre bien-être et votre rapport à autrui. Cet ouvrage vous permettra d'en apprendre plus sur les différents rôles qui constituent ce triangle dramatique et vous aidera à sortir de cette mécanique néfaste pour retrouver des interactions plus saines et authentiques. Grâce à des conseils pratiques, vous pourrez identifier les schémas récurrents, remettre en question votre propre comportement et être aligné avec vos réactions. Transformez votre manière d'interagir avec les autres !