Musique de la matière

Jean-Luc Le Cleac'h

L'auteur fait le pari qu'après que les animaux, y compris les plus méconnus comme le poulpe, après les plantes, les arbres en particulier, l'attention et l'intérêt des lecteurs va se porter sur le troisième règne, celui des minéraux. Dans la littérature française, il s'est toujours trouvé des auteurs attentifs à la beauté et au raffinement, aux plaisirs esthétiques que les pierres engendrent : de Roger Caillois, auteur sans doute un peu oublié aujourd'hui, mais qui fut (entre autres) membre de l'Académie française, à Francis Ponge et son célèbre galet ; de Guillevic, né à Carnac, au voisinage des menhirs, à Lorand Gaspar, épris des solitudes minérales du Moyen Orient et de la Méditerranée, elles ont toujours trouvé des spectateurs attentifs. C'est dans cette lignée prestigieuse, qu'ambitionne de s'inscrire cet ouvrage original de Jean-Luc Le Cleac'h, consacré aux pierres et aux minéraux, sous un angle résolument littéraire et esthétique.

Par Jean-Luc Le Cleac'h
Chez La Part Commune

|

Auteur

Jean-Luc Le Cleac'h

Editeur

La Part Commune

Genre

Poésie

Musique de la matière

Jean-Luc Le Cleac'h

Paru le 14/08/2025

110 pages

La Part Commune

13,90 €

9782844185143
