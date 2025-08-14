Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Philo Tle

Rue des écoles

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un ouvrage à destination des élèves de terminale avec tout le programme de philosophie, des exercices, des annales de bac, des notions expliquées à travers des films célèbres et des points méthodes pour réussir l'épreuve, et les derniers sujets ! Un ouvrage clair avec une mise en page colorée pour réviser les 17 notions au programme de philosophie et s'entraîner à la dissertation et au commentaire. Toutes les notions sont expliquées et illustrées de nombreux exemples, de sujets du bac sont présentés sous forme de cartes mentales et des quiz interactifs sont proposés pour s'exercer et être prêt le jour de l'épreuve ! Les cours à écouter sont également disponibles en accès gratuit.

Par Rue des écoles
Chez Rue des Ecoles

|

Auteur

Rue des écoles

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

Philosophie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Philo Tle par Rue des écoles

Commenter ce livre

 

Philo Tle

Rue des écoles

Paru le 22/08/2025

320 pages

Rue des Ecoles

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820818447
9782820818447
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.