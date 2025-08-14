Un ouvrage à destination des élèves de terminale avec tout le programme de philosophie, des exercices, des annales de bac, des notions expliquées à travers des films célèbres et des points méthodes pour réussir l'épreuve, et les derniers sujets ! Un ouvrage clair avec une mise en page colorée pour réviser les 17 notions au programme de philosophie et s'entraîner à la dissertation et au commentaire. Toutes les notions sont expliquées et illustrées de nombreux exemples, de sujets du bac sont présentés sous forme de cartes mentales et des quiz interactifs sont proposés pour s'exercer et être prêt le jour de l'épreuve ! Les cours à écouter sont également disponibles en accès gratuit.