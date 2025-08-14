Inscription
#Beaux livres

Frida Kahlo

Delphine Duchêne

Icône de l'art et symbole de résilience, Frida Kahlo a transformé sa souffrance en chef-d'oeuvre. Ce livre richement illustré retrace sa vie, ses oeuvres, ses combats, et célèbre l'aura indomptable d'une femme libre et inoubliable. Frida Kahlo est bien plus qu'une artiste : elle est une légende. A travers ses autoportraits bouleversants, ses compositions chargées de symbolisme et son esthétique singulière mêlant culture mexicaine, surréalisme et art populaire, elle a su imposer une oeuvre à la fois intime et universelle. Ce beau livre retrace son parcours exceptionnel, depuis son enfance marquée par la maladie, jusqu'à sa vie d'adulte entre passion amoureuse, engagement politique et douleurs physiques. Illustré de plus de 100 oeuvres, photographies et documents d'archives, cet ouvrage rend hommage à une femme qui, en sublimant sa souffrance, a changé la face de l'art moderne. Frida Kahlo fascine encore aujourd'hui pour sa liberté, son style unique et sa capacité à défier les normes. C'est une immersion vibrante dans l'univers d'une icône absolue, aussi puissante qu'inspirante. Un hommage indispensable à une femme éternelle.

Par Delphine Duchêne
Chez Editions Place des Victoires

|

Auteur

Delphine Duchêne

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Monographies

Frida Kahlo

Delphine Duchêne

Paru le 28/08/2025

216 pages

Editions Place des Victoires

19,95 €

9782809905717
© Notice établie par ORB
