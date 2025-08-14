Icône de l'art et symbole de résilience, Frida Kahlo a transformé sa souffrance en chef-d'oeuvre. Ce livre richement illustré retrace sa vie, ses oeuvres, ses combats, et célèbre l'aura indomptable d'une femme libre et inoubliable. Frida Kahlo est bien plus qu'une artiste : elle est une légende. A travers ses autoportraits bouleversants, ses compositions chargées de symbolisme et son esthétique singulière mêlant culture mexicaine, surréalisme et art populaire, elle a su imposer une oeuvre à la fois intime et universelle. Ce beau livre retrace son parcours exceptionnel, depuis son enfance marquée par la maladie, jusqu'à sa vie d'adulte entre passion amoureuse, engagement politique et douleurs physiques. Illustré de plus de 100 oeuvres, photographies et documents d'archives, cet ouvrage rend hommage à une femme qui, en sublimant sa souffrance, a changé la face de l'art moderne. Frida Kahlo fascine encore aujourd'hui pour sa liberté, son style unique et sa capacité à défier les normes. C'est une immersion vibrante dans l'univers d'une icône absolue, aussi puissante qu'inspirante. Un hommage indispensable à une femme éternelle.