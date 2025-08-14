Little Book of MacLaren

L'Histoire de McLaren, un constructeur de légende vous invite à découvrir l'univers de l'une des marques les plus emblématiques du monde automobile. De ses exploits en Formule 1 à ses voitures de route ultra-performantes, plongez dans l'histoire fascinante de McLaren, où innovation, luxe et vitesse se rencontrent. Depuis plus de 60 ans, McLaren est synonyme de succès exceptionnels en course et d'innovation automobile. Fondée en 1963 par le mythique Bruce McLaren, la marque s'est imposée comme l'un des principaux constructeurs d'hypercars au monde. Cet ouvrage raconte son histoire et ses coups d'éclat, de ses exploits en Formule 1 - avec des légendes comme Ayrton Senna, Mika Häkkinen et Lewis Hamilton - à ses victoires au Mans en passant par ses voitures de route ultrapertormantes. Riche en photographies époustouflantes, le Little Book of McLaren célèbre les voitures, la technologie et les vision-naires, pilotes et ingénieurs, qui ont propulsé cette marque emblématique au sommet de l'excellence automobile.