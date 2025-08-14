Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Entraînement et plasticité de la fonction posturale et d'équilibration

Thierry Paillard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre montre comment la performance posturale et d'équilibration constitue la base de la performance motrice et sportive. Comment l'équilibre postural s'adapte-t-il sous l'effet de la pratique physique et sportive ? Ce livre décrit de façon didactique les adaptations de la fonction posturale et d'équilibration à l'exercice physique aigu (effets de l'exercice) et chronique (effets de l'entraînement). Sur la base d'analyses de la littérature scientifique, il décrypte : - la spécificité des adaptations posturales à l'entraînement ; - la relation entre l'expertise sportive et les habiletés posturales et d'équilibration ; - la relation entre les habiletés posturales et les prédispositions naturelles individuelles ; - les possibilités de transfert entre les habiletés posturales et les habiletés motrices ; - et suggère des techniques et méthodes d'entraînement optimales. L'auteur propose de multiples exercices pratiques pour chaque technique et méthode d'entraînement déclinée. Ce livre est destiné : - aux étudiants en master 1&2 (STAPS) - aux professionnels de la motricité (professeurs d'EPS, coachs sportifs, éducateurs sportifs, entraineurs, préparateurs physiques).

Par Thierry Paillard
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Thierry Paillard

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Médecine du sport

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Entraînement et plasticité de la fonction posturale et d'équilibration par Thierry Paillard

Commenter ce livre

 

Entraînement et plasticité de la fonction posturale et d'équilibration

Thierry Paillard

Paru le 14/08/2025

128 pages

De Boeck supérieur

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782807368835
9782807368835
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.