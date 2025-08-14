Entraînement et plasticité de la fonction posturale et d'équilibration

Ce livre montre comment la performance posturale et d'équilibration constitue la base de la performance motrice et sportive. Comment l'équilibre postural s'adapte-t-il sous l'effet de la pratique physique et sportive ? Ce livre décrit de façon didactique les adaptations de la fonction posturale et d'équilibration à l'exercice physique aigu (effets de l'exercice) et chronique (effets de l'entraînement). Sur la base d'analyses de la littérature scientifique, il décrypte : - la spécificité des adaptations posturales à l'entraînement ; - la relation entre l'expertise sportive et les habiletés posturales et d'équilibration ; - la relation entre les habiletés posturales et les prédispositions naturelles individuelles ; - les possibilités de transfert entre les habiletés posturales et les habiletés motrices ; - et suggère des techniques et méthodes d'entraînement optimales. L'auteur propose de multiples exercices pratiques pour chaque technique et méthode d'entraînement déclinée. Ce livre est destiné : - aux étudiants en master 1&2 (STAPS) - aux professionnels de la motricité (professeurs d'EPS, coachs sportifs, éducateurs sportifs, entraineurs, préparateurs physiques).