Epreuve écrite de Français CRPE

Ce livre propose tous les outils indispensables pour réussir l'épreuve écrite de français du CRPE. Il contient ; - La présentation de l"épreuve pour comprendre les attentes du jury - Des conseils méthodologiques indispensables à la réussite - Un test d'évaluation diagnostique pour identifier ses lacunes et y remédier - Les savoirs disciplinaires pour renforcer ses acquis - De nombreux exercices pour s'entraîner - Des sujets inédits et des sujets avec corrigés pour se préparer en condition de concours