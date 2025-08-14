CRPE Admission M1 M2

Cet ouvrage complet offre tous les outils indispensables pour réussir les épreuves orales du concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE). Ce livre propose : - La présentation des épreuves pour comprendre les attentes du jury - Les conseils méthodologiques nécessaires à la préparation des épreuves orales - Les programmes scolaires et prérequis pédagogiques et didactiques à assimiler - Les connaissances théoriques à avoir sur les notions clés (développement et psychologie de l'enfant, système éducatif...) - Des exercices d'entraînement et des exemples de questions - Des séances-leçons types et des sujets d'annales avec corrigés pour se familiariser avec les épreuves d'admission