CRPE Admission M1 M2

Michèle Guilleminot

Cet ouvrage complet offre tous les outils indispensables pour réussir les épreuves orales du concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE). Ce livre propose : - La présentation des épreuves pour comprendre les attentes du jury - Les conseils méthodologiques nécessaires à la préparation des épreuves orales - Les programmes scolaires et prérequis pédagogiques et didactiques à assimiler - Les connaissances théoriques à avoir sur les notions clés (développement et psychologie de l'enfant, système éducatif...) - Des exercices d'entraînement et des exemples de questions - Des séances-leçons types et des sujets d'annales avec corrigés pour se familiariser avec les épreuves d'admission

CRPE Admission M1 M2

Michèle Guilleminot

Paru le 14/08/2025

484 pages

Studyrama

24,90 €

9782759058365
