Adjoint administratif principal de l'Etat

Marc Dalens

Ce livre s'adresse aux candidats des concours externe et interne d'adjoint administratif principal de 2e classe de l'Etat, accessibles dès le niveau brevet (catégorie C). Très complet, ce guide offre tous les outils nécessaires, des sujets d'annales corrigés récents ainsi que des conseils méthodologiques pour préparer efficacement ce concours exigeant : - Les épreuves d'admissibilité : compréhension de texte ; courts exercices de français (vocabulaire, orthographe, grammaire) et de mathématiques ; lettre administrative - L'épreuve d'admission : entretien avec le jury

Marc Dalens


Auteur

Marc Dalens

Editeur

Genre

Concours administratifs

Adjoint administratif principal de l'Etat

Marc Dalens

Paru le 14/08/2025

261 pages

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

