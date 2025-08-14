Adjoint administratif principal de l'Etat

Ce livre s'adresse aux candidats des concours externe et interne d'adjoint administratif principal de 2e classe de l'Etat, accessibles dès le niveau brevet (catégorie C). Très complet, ce guide offre tous les outils nécessaires, des sujets d'annales corrigés récents ainsi que des conseils méthodologiques pour préparer efficacement ce concours exigeant : - Les épreuves d'admissibilité : compréhension de texte ; courts exercices de français (vocabulaire, orthographe, grammaire) et de mathématiques ; lettre administrative - L'épreuve d'admission : entretien avec le jury