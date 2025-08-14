Inscription
#Essais

Gardien-brigadier de police municipale / Garde champêtre

Marc Dalens

Ce livre vous accompagne durant votre préparation au concours externe ou aux premier et second concours internes de gardien-brigadier de police municipale. Il s'adresse également à ceux qui préparent le concours externe de garde champêtre (catégorie C). Outre la présentation détaillée qu'il contient sur les différentes facettes des métiers de gardien-brigadier de police municipale et de garde champêtre, ce guide permet de préparer : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - Rédaction d'un rapport - Explication de texte LES EPREUVES D'ADMISSION - Tests psychotechniques - Entretien avec le jury - Epreuves sportives Des conseils méthodologiques, des exercices et des sujets d'annales corrigés récents sont proposés afin de vous familiariser avec les différentes épreuves.

Par Marc Dalens
Chez Studyrama

Auteur

Marc Dalens

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

Gardien-brigadier de police municipale / Garde champêtre

Marc Dalens

Paru le 14/08/2025

332 pages

Studyrama

19,90 €

9782759058297
