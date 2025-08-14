Gardien-brigadier de police municipale / Garde champêtre

Ce livre vous accompagne durant votre préparation au concours externe ou aux premier et second concours internes de gardien-brigadier de police municipale. Il s'adresse également à ceux qui préparent le concours externe de garde champêtre (catégorie C). Outre la présentation détaillée qu'il contient sur les différentes facettes des métiers de gardien-brigadier de police municipale et de garde champêtre, ce guide permet de préparer : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - Rédaction d'un rapport - Explication de texte LES EPREUVES D'ADMISSION - Tests psychotechniques - Entretien avec le jury - Epreuves sportives Des conseils méthodologiques, des exercices et des sujets d'annales corrigés récents sont proposés afin de vous familiariser avec les différentes épreuves.