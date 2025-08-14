L'Ariège... à pied

42 randonnées pour découvrir le territoire ariégeois entre traditions et nature préservée. A la rencontre d'influences méditerranéennes et atlantiques l'Ariège bénéficie d'une grande diversité géographique et naturelle entre collines vallonnées et cimes pyrénéennes s'élevant à plus de 3000 m. Le patrimoine historique ariégeois également riche et varié ravira les plus curieux : grottes ornées datant du paléolithique supérieur, cité gallo-romaine de St-Lizier, citadelles cathares de Foix et Montségur, chapelles romanes...