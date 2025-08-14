Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Corps et mouvement

Erès

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dès la naissance, développement moteur et développement cognitif sont intimement liés. L'individu se construit dans le mouvement et l'interaction, le lien, la rencontre. Et le corps est fondamental dans la constitution du sentiment de soi, de l'identité. Ce dossier interroge l'évolution des connaissances sur cette question et la place que la société lui accorde (corps contraint à l'école, difficulté à favoriser l'activité physique, absence de l'enfant dans l'espace public...). Il s'attache aussi à démontrer comment la corrélation corps-psyché peut être avantageusement prise en compte dans le soin et l'accompagnement des personnes (psychomotricité, danse-thérapie, massage...). Parce qu'être mieux dans son corps, c'est aussi être mieux dans sa tête, moins anxieux, et peut-être même plus heureux !

Par Erès
Chez Erès

|

Auteur

Erès

Editeur

Erès

Genre

Santé de l'enfant

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Albums, romans : une sélection de 20 livres jeunesse pour Noël 2020

Retrouver tous les articles sur Corps et mouvement par Erès

Commenter ce livre

 

Corps et mouvement

Erès

Paru le 14/08/2025

86 pages

Erès

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749283753
9782749283753
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.