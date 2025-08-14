Corps et mouvement

Dès la naissance, développement moteur et développement cognitif sont intimement liés. L'individu se construit dans le mouvement et l'interaction, le lien, la rencontre. Et le corps est fondamental dans la constitution du sentiment de soi, de l'identité. Ce dossier interroge l'évolution des connaissances sur cette question et la place que la société lui accorde (corps contraint à l'école, difficulté à favoriser l'activité physique, absence de l'enfant dans l'espace public...). Il s'attache aussi à démontrer comment la corrélation corps-psyché peut être avantageusement prise en compte dans le soin et l'accompagnement des personnes (psychomotricité, danse-thérapie, massage...). Parce qu'être mieux dans son corps, c'est aussi être mieux dans sa tête, moins anxieux, et peut-être même plus heureux !