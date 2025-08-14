Inscription
#Polar

Meurtre en famille

Tania Capron, C.A. Larmer

ActuaLitté
Vous avez lu tous les romans d'Agatha Christie ? Pas de panique ! Le Club des amateurs de romans policiers s'apprête à délaisser ses débats passionnants sur les mérites comparés des reines du polar anglais, et le thé qui les accompagne, pour fêter au champagne l'anniversaire de l'un de ses membres : Ronnie. L'événement s'annonce d'autant plus mémorable qu'il se tient dans un manoir gothique isolé, Westeraview, perché en haut d'une falaise face à l'océan. On se croirait dans un roman de leur idole, Agatha Christie. Et plus encore lorsque l'un des convives, Sebastian, le neveu de Ronnie, disparaît mystérieusement. Alors que les feux d'artifice se mettent à crépiter, nos amis se lancent à sa recherche dans l'immense bâtisse... et tombent à leur grande surprise sur le corps d'une femme que l'on vient d'assassiner. L'enquête s'annonce d'autant plus palpitante qu'il s'agit à n'en point douter d'une affaire de famille... Le Club est de retour, pour le plus grand plaisir de tous les amateurs de cosy crime... et de Cluedo ! Jalousie, adultère, vengeance : tous les mobiles sont possibles et tout le monde est suspect !

Par Tania Capron, C.A. Larmer
Le Cherche Midi

|

Auteur

Tania Capron, C.A. Larmer

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Romans policiers

Meurtre en famille

C.A. Larmer trad. Tania Capron

Paru le 14/08/2025

464 pages

Le Cherche Midi

15,90 €

9782749182711
© Notice établie par ORB
