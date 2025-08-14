Inscription
#Beaux livres

Tout illustrer pas à pas

Kelly Keko

ActuaLitté
Par quel trait commencer ? Envie d'apprendre à dessiner, mais vous ne savez pas par où débuter ? Lancez-vous grâce à la méthode de Kelly Keko : elle vous guide trait par trait à travers plus de 600 adorables tutos ! Les fruits, fleurs ou événements de saison, les animaux de la montagne ou de la mer, les boutiques de la ville ou de la campagne, les objets de décoration ou plantes d'intérieur, et bien d'autres... Tout ce que vous souhaitez apprendre à dessiner est dans ce livre. En bonus, des pages d'inspiration où Kelly montre comment aller plus loin avec ses tutos : variations, mix and match, motifs... De quoi avoir toutes les clés pour ensuite développer votre propre style !

Par Kelly Keko
Chez First

|

Auteur

Kelly Keko

Editeur

First

Genre

Dessin

Tout illustrer pas à pas

Kelly Keko

Paru le 14/08/2025

160 pages

First

14,95 €

Scannez le code barre 9782412096048
9782412096048
© Notice établie par ORB
plus d'informations

