Tout illustrer pas à pas

Par quel trait commencer ? Envie d'apprendre à dessiner, mais vous ne savez pas par où débuter ? Lancez-vous grâce à la méthode de Kelly Keko : elle vous guide trait par trait à travers plus de 600 adorables tutos ! Les fruits, fleurs ou événements de saison, les animaux de la montagne ou de la mer, les boutiques de la ville ou de la campagne, les objets de décoration ou plantes d'intérieur, et bien d'autres... Tout ce que vous souhaitez apprendre à dessiner est dans ce livre. En bonus, des pages d'inspiration où Kelly montre comment aller plus loin avec ses tutos : variations, mix and match, motifs... De quoi avoir toutes les clés pour ensuite développer votre propre style !