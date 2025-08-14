Inscription
Paradis secret Tome 2

Tamar Saborido

ActuaLitté
Un paradis brisé Anéantie par les mensonges de Tyler, Elena a souhaité mettre un terme à leur relation. Mais ses sentiments pour lui persistent, et le programme de tutorat qu'ils se sont engagés à suivre alimente cette connexion si évidente entre eux. Tyler, déterminé à prouver à Elena que leur histoire a toujours été sincère, va tout tenter pour regagner sa confiance. "Rien n 'a de sens si tu n 'es pas avec moi". Alors que le couple essaie de recoller les morceaux et envisage un avenir ensemble, le passé de Tyler les rattrape brutalement. Sa double vie devient de plus en plus invasive, et surtout dangereuse. Afin de protéger ceux qu'il aime, Tyler risque de commettre l'irréparable... Depuis ses 15 ans, Tamar Saborido aime aborder des faits de société forts et créer des personnages imparfaits, humains, avec leurs blessures, leurs forces et leurs contradictions. L'amour et l'humour sont toujours au rendez-vous, même dans les histoires les plus sombres. Avec la trilogie Paradis secret, qui cumule plus de 2, 5 millions de lectures sur Wattpad, elle explore la résilience et le chaos.

Par Tamar Saborido
Chez L'opportun (Editions de)

Auteur

Tamar Saborido

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Romance sexy

Paru le 14/08/2025

672 pages

17,90 €

9782386710278
© Notice établie par ORB
