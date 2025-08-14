Une famille dysfonctionnelle et inquiétante, un crime étrange, un passé trouble... Etes-vous prêts à aller voir derrière le miroir ? Un dimanche après-midi, troisième arrondissement de Lyon. Un adolescent de treize ans est retrouvé mort dans la salle de bain du domicile d'une de ses camarades de classe, Loane Milanescu. Il a deux baguettes de Mikado profondément enfoncées dans un oeil. L'autopsie est sans appel : ça ne peut pas être un accident. Très vite, le capitaine Santonino Roccasecca soupçonne les membres de la famille Milanescu, tous présents ce jour-là. Notamment l'une de leurs filles, Loane, qui effraie tous ses camarades. Elle prétend être victime d'étranges visions et dit communiquer, grâce à un petit miroir portatif qu'elle ne quitte jamais, avec sa soeur jumelle décédée deux ans plus tôt. Le père et la mère ne sont pas non plus très nets. Et que dire du fils aux tendances fascistes ? Plus Santonino enquête sur cette famille, plus il est inquiet. Quelque chose ne tourne vraiment pas rond dans leur maison ! En outre, il reçoit des lettres anonymes qui lui annoncent que la mort rôde autour des Milanescu. En fouillant dans leur passé, il va déterrer de vieilles histoires de meurtres non résolus. Un meurtrier se cache parmi les membres de cette famille. Un meurtrier intelligent, manipulateur et sans pitié. Mais qui ? Et pourquoi ?