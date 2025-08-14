Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Polar

Derrière le miroir

Rémy d' Aversa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une famille dysfonctionnelle et inquiétante, un crime étrange, un passé trouble... Etes-vous prêts à aller voir derrière le miroir ? Un dimanche après-midi, troisième arrondissement de Lyon. Un adolescent de treize ans est retrouvé mort dans la salle de bain du domicile d'une de ses camarades de classe, Loane Milanescu. Il a deux baguettes de Mikado profondément enfoncées dans un oeil. L'autopsie est sans appel : ça ne peut pas être un accident. Très vite, le capitaine Santonino Roccasecca soupçonne les membres de la famille Milanescu, tous présents ce jour-là. Notamment l'une de leurs filles, Loane, qui effraie tous ses camarades. Elle prétend être victime d'étranges visions et dit communiquer, grâce à un petit miroir portatif qu'elle ne quitte jamais, avec sa soeur jumelle décédée deux ans plus tôt. Le père et la mère ne sont pas non plus très nets. Et que dire du fils aux tendances fascistes ? Plus Santonino enquête sur cette famille, plus il est inquiet. Quelque chose ne tourne vraiment pas rond dans leur maison ! En outre, il reçoit des lettres anonymes qui lui annoncent que la mort rôde autour des Milanescu. En fouillant dans leur passé, il va déterrer de vieilles histoires de meurtres non résolus. Un meurtrier se cache parmi les membres de cette famille. Un meurtrier intelligent, manipulateur et sans pitié. Mais qui ? Et pourquoi ?

Par Rémy d' Aversa
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

Rémy d' Aversa

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Derrière le miroir par Rémy d' Aversa

Commenter ce livre

 

Derrière le miroir

Rémy d' Aversa

Paru le 14/08/2025

246 pages

Alter Real éditions

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385754525
9782385754525
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.