Le baiser amer des étoiles Tome 1

" Je ne vois que la nuit et la brume, les rêves et le verre, la braise et les ailes. Et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. " La princesse Mayavati est maudite. Depuis sa naissance, les astres promettent qu'elle sera l'épouse de la mort et de la destruction. Cette sinistre prédiction lui vaut le mépris et la peur à la cour de son père, le rajah. Lorsque ce dernier arrange son mariage pour éviter une guerre avec les pays voisins, Maya se retrouve prise au piège. Contrainte d'accepter la main du prince Amar, elle devient alors reine d'Akaran, un royaume étrange niché à la lisière de l'Autre Monde. A Akaran, mille et un secrets se tapissent dans l'ombre et la magie imprègne l'air. Livrée à elle-même et doutant de plus en plus des intentions de son mari, elle devra démêler les fils d'un mystère ancien si elle espère survivre au destin étrange que lui réservent les étoiles... Traduit de l'anglais par Ariane Linstrumelle "Roshani Chokshi a créé un conte ensorcelant, se déroulant dans un décor si frappant de vie que je rêverais d'entrer dans ses pages. ' - Amy Ewing, autrice de la trilogie Le Joyau