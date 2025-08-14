Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Le baiser amer des étoiles Tome 1

Roshani Chokshi, Ariane Linstrumelle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Je ne vois que la nuit et la brume, les rêves et le verre, la braise et les ailes. Et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. " La princesse Mayavati est maudite. Depuis sa naissance, les astres promettent qu'elle sera l'épouse de la mort et de la destruction. Cette sinistre prédiction lui vaut le mépris et la peur à la cour de son père, le rajah. Lorsque ce dernier arrange son mariage pour éviter une guerre avec les pays voisins, Maya se retrouve prise au piège. Contrainte d'accepter la main du prince Amar, elle devient alors reine d'Akaran, un royaume étrange niché à la lisière de l'Autre Monde. A Akaran, mille et un secrets se tapissent dans l'ombre et la magie imprègne l'air. Livrée à elle-même et doutant de plus en plus des intentions de son mari, elle devra démêler les fils d'un mystère ancien si elle espère survivre au destin étrange que lui réservent les étoiles... Traduit de l'anglais par Ariane Linstrumelle "Roshani Chokshi a créé un conte ensorcelant, se déroulant dans un décor si frappant de vie que je rêverais d'entrer dans ses pages. ' - Amy Ewing, autrice de la trilogie Le Joyau

Par Roshani Chokshi, Ariane Linstrumelle
Chez PAL

|

Auteur

Roshani Chokshi, Ariane Linstrumelle

Editeur

PAL

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le baiser amer des étoiles Tome 1 par Roshani Chokshi, Ariane Linstrumelle

Commenter ce livre

 

Le baiser amer des étoiles Tome 1

Roshani Chokshi trad. Ariane Linstrumelle

Paru le 14/08/2025

336 pages

PAL

8,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385650971
9782385650971
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.